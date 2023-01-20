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ブイキューブなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 ＜2629＞ ;iFEGBA;2000%;40;9.96;2537;15 ＜8940＞ ;インテリックス;471%;38600;2.98;510;1 ＜3681＞ ;ブイキューブ;311%;687500;2.25;725;-1 ＜6643＞ ;戸上電;300%;300;15.42;1757;6 ＜3542＞ ;VEGA;268%;6700;0.97;508;-3 ＜2819＞ ;エバラ食品工業;267%;4000;0.14;3010;10 ＜2305＞ ;スタジオアリス;240%;52500;0.19;2145;12 ＜8842＞ ;楽天地;221%;10400;0.10;4100;20 ＜7545＞ ;西松屋チェ;214%;888500;0.44;1538;-1 ＜6083＞ ;ＥＲＩ ＨＤ;210%;104800;1.47;1274;32 ＜1966＞ ;高田工業所;190%;82400;4.22;1355;5 ＜1848＞ ;富士ピー・エス;183%;11700;0.70;437;2 ＜9979＞ ;大庄;182%;46600;0.58;1020;4 ＜2404＞ ;鉄人化;169%;20600;1.29;286;3 ＜4574＞ ;大幸薬品;166%;150800;2.05;372;2 ＜7810＞ ;クロスフォー;146%;48200;2.70;200;7 ＜9850＞ ;グルメ杵屋;142%;66400;0.08;1000;0 ＜3826＞ ;ＳＩ;125%;6500;1.99;412;1 ＜6635＞ ;大日光;118%;1300;9.68;497;2 ＜4668＞ ;明光ネット;107%;29000;0.99;606;8
[コメント]
ブイキューブの信用倍率は2倍台前半が続いているが、昨年12月半ばからは買い残が順調に逓減しており、需給は改善してきていると思われる。《YN》
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