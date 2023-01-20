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ティーケーピー 株主優待制度の拡充
記事提供元：フィスコ
*13:59JST ティーケーピー---株主優待制度の拡充
ティーケーピー＜3479＞は19日、株主優待制度の変更(拡充)を発表。
これまでの優待券の対象施設である「ISHINOYA熱海」「石のや伊豆長岡」に加え、同社が運営する「TKPレク東レ熱海桃山」「TKPレク東レ熱海小嵐」「TKPレクトーレ箱根強羅」「ベイサイドホテルアジュール竹芝」「鉄板焼天燈RanTan」「TKPサンライフホテル」の6施設を新たに追加。
また5000円券、25,000円券、50,000円券を廃止し、額面を10,000円券に統一。
保有株式数100株-50株未満は10,000円券を1枚、500株-1,000株未満は10,000円券を3枚、1,000株-2,000株未満は10,000円券を5枚、2,000株-4,000株未満は10,000円券を10枚、4,000株以上は10,000円券を20枚進呈する。《SI》
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