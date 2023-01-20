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アサヒ衛陶　大幅反落、今期営業黒字転換見通しも出尽くし感が優勢

2023年1月20日 11:10

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記事提供元：フィスコ

*11:10JST アサヒ衛陶---大幅反落、今期営業黒字転換見通しも出尽くし感が優勢
アサヒ衛陶＜5341＞は大幅反落。前日に22年11月期の決算を発表、営業損益は1.9億円の赤字で前期比1.8億円の損益悪化、13日の下方修正水準で着地している。一方、23年11月期は0.7億円の黒字に転換する見通しとしているが、下方修正後の株価推移からも今年度の改善期待は十分に織り込まれていたとみられ、特段のサプライズにはつながっていない。Oakキャピとの包括的業務提携も発表しているが、決算を受けての出尽くし感が強い状況に。《ST》

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