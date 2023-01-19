関連記事
19日の日本国債市場概況：債券先物は146円50銭で終了
*17:10JST 19日の日本国債市場概況：債券先物は146円50銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2023年3月限
寄付146円09銭 高値146円60銭 安値146円05銭 引け146円50銭
売買高総計17740枚
2年 444回 -0.005％
5年 155回 0.215％
10年 369回 0.405％
20年 182回 1.320％
債券先物3月限は、146円09銭で取引を開始。日銀の追加政策修正見送りを受けた買い戻しが続くなか、財務省の20年債入札の結果は非常に強いとの見方から買いが一段と強まり、146円05銭から146円60銭まで上げた。現物債の取引では、全年限が買われた。
＜米国債概況＞
2年債は4.05％、10年債は3.34％、30年債は3.51％近辺で推移。
債券利回りは低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は1.99％、英国債は3.25％、オーストラリア10年債は3.31％、NZ10年債は3.93％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00 ユーロ圏・11月経常収支（10月：-4億ユーロ）
・19:30 ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁討論会参加（ダボス会議）
・21:30 欧州中央銀行(ECB)12月理事会議事要旨
・22:30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：21.4万件、前回：20.5万件）
・22:30 米・1月フィラデルフィア連銀製造業景況指数（予想：-11.0、12月：-13.7）
・22:30 米・12月住宅着工件数（予想：135.8万戸、11月：142.7万戸）
・22:30 米・12月住宅建設許可件数（予想：136.5万戸、11月：135.1万戸）
・23:00 コリンズ米ボストン連銀総裁講演（住宅関連会議）
・03:15 ブレイナード米FRB副議長討論会参加（経済見通し、シカゴ大学）
・08:35 ウィリアムズNY連銀総裁講演（NY債券アナリスト協会）《KK》
スポンサードリンク
- Outdefine、トークノミクスを採り入れた公平、透明な分散型人材コミュニティ 1/19 17:00
- 大阪金概況：下落、円高・ドル安で割高感強まり利益確定売り優勢 1/19 16:05
- 日銀会合後の急伸の反動安が継続、米国景気の悪化懸念は重荷【クロージング】 1/19 16:03
- 日経VI：上昇、株価下落で警戒感広がる 1/19 16:00
- 東証業種別ランキング：輸送用機器が下落率トップ 1/19 15:37