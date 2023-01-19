ホーム > マーケット > 東京株式市場 > 記事

19日の日本国債市場概況：債券先物は146円50銭で終了

2023年1月19日 17:10

印刷

記事提供元：フィスコ

*17:10JST 19日の日本国債市場概況：債券先物は146円50銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2023年3月限
寄付146円09銭 高値146円60銭 安値146円05銭 引け146円50銭
売買高総計17740枚

2年 444回 -0.005％
5年 155回 0.215％
10年 369回 0.405％
20年 182回 1.320％

債券先物3月限は、146円09銭で取引を開始。日銀の追加政策修正見送りを受けた買い戻しが続くなか、財務省の20年債入札の結果は非常に強いとの見方から買いが一段と強まり、146円05銭から146円60銭まで上げた。現物債の取引では、全年限が買われた。

＜米国債概況＞
2年債は4.05％、10年債は3.34％、30年債は3.51％近辺で推移。
債券利回りは低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は1.99％、英国債は3.25％、オーストラリア10年債は3.31％、NZ10年債は3.93％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00　ユーロ圏・11月経常収支（10月：-4億ユーロ）
・19:30　ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁討論会参加（ダボス会議）
・21:30　欧州中央銀行(ECB)12月理事会議事要旨
・22:30　米・先週分新規失業保険申請件数（予想：21.4万件、前回：20.5万件）
・22:30　米・1月フィラデルフィア連銀製造業景況指数（予想：-11.0、12月：-13.7）
・22:30　米・12月住宅着工件数（予想：135.8万戸、11月：142.7万戸）
・22:30　米・12月住宅建設許可件数（予想：136.5万戸、11月：135.1万戸）
・23:00　コリンズ米ボストン連銀総裁講演（住宅関連会議）
・03:15　ブレイナード米FRB副議長討論会参加（経済見通し、シカゴ大学）
・08:35　ウィリアムズNY連銀総裁講演（NY債券アナリスト協会）《KK》

関連記事

東京株式市場の最新ニュース

RSS

» 東京株式市場の最新ニュースをもっと見る