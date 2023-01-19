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スカイマーク　大幅に3日ぶり反発、ボーイングに航空機6機発注、更新や成長に向け増機／新興市場スナップショット

2023年1月19日 09:43

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記事提供元：フィスコ

*09:43JST ＜9204＞ スカイマーク 1379 +29
大幅に3日ぶり反発。航空機の更新や今後の成長に向けた増機を行うため、航空機計6機をボーイングに発注すると発表している。内訳は737MAX-8型機を3機（確定発注2機、オプション1機）、737MAX-10型機を3機（確定発注2機、オプション1機）。1機当たりのカタログ価格は8型機が約162億円、10型機が約179億円。ただし、カタログ価格から一定の割引を受ける予定。受領時期は8型機が26年度、10型機が26-27年度としている。《ST》

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