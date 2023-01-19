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今日の注目スケジュール：貿易収支、欧ユーロ圏経常収支、米フィラデルフィア連銀製造業景況指数など

2023年1月19日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、欧ユーロ圏経常収支、米フィラデルフィア連銀製造業景況指数など
＜国内＞
08:50　貿易収支(12月)　-1兆6531億円　-2兆274億円
08:50　輸出(12月)　10.1％　20.0％
08:50　輸入(12月)　22.4％　30.3％
08:50　対外・対内証券投資(先週)
15:00　全国銀行協会の半沢会長が定例会見


＜海外＞
09:30　豪・失業率(12月)　3.4％　3.4％
18:00　欧・ユーロ圏経常収支(11月)　　-4億ユーロ
20:00　トルコ・中央銀行が政策金利発表　9.00％　9.00％
21:00　ブ・全国失業率(11月)　8.1％　8.3％
22:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　20.5万件
22:30　米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(1月)　-10.8　-13.8
22:30　米・住宅着工件数(12月)　135.0万戸　142.7万戸
22:30　米・住宅建設許可件数(12月)　137.0万戸　135.1万戸


欧・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁が講演

欧・欧州中央銀行(ECB)議事要旨(12月会合)

米・ボストン連銀総裁が講演

米・ニューヨーク連銀総裁が講演

米・10年インフレ連動債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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