関連記事
今日の注目スケジュール：貿易収支、欧ユーロ圏経常収支、米フィラデルフィア連銀製造業景況指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、欧ユーロ圏経常収支、米フィラデルフィア連銀製造業景況指数など
＜国内＞
08:50 貿易収支(12月) -1兆6531億円 -2兆274億円
08:50 輸出(12月) 10.1％ 20.0％
08:50 輸入(12月) 22.4％ 30.3％
08:50 対外・対内証券投資(先週)
15:00 全国銀行協会の半沢会長が定例会見
＜海外＞
09:30 豪・失業率(12月) 3.4％ 3.4％
18:00 欧・ユーロ圏経常収支(11月) -4億ユーロ
20:00 トルコ・中央銀行が政策金利発表 9.00％ 9.00％
21:00 ブ・全国失業率(11月) 8.1％ 8.3％
22:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 20.5万件
22:30 米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(1月) -10.8 -13.8
22:30 米・住宅着工件数(12月) 135.0万戸 142.7万戸
22:30 米・住宅建設許可件数(12月) 137.0万戸 135.1万戸
欧・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁が講演
欧・欧州中央銀行(ECB)議事要旨(12月会合)
米・ボストン連銀総裁が講演
米・ニューヨーク連銀総裁が講演
米・10年インフレ連動債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
スポンサードリンク