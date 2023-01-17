ＧＭＯメディア　一時ストップ高、22年12月期の営業利益予想を上方修正、期末配当は50円に増額／新興市場スナップショット

*13:08JST ＜6180＞ ＧＭＯメディア 2016 +377

一時ストップ高。22年12月期の営業利益予想を従来の2.00億円から2.90億円（前期実績0.48億円）に上方修正している。投資育成事業「コエテコ」の社会人向け領域のアフィリエイト広告収益が予想を上回ったため。また、メディア事業でのアドネットワーク広告収益も順調に推移し、利益を押し上げる見通し。併せて期末配当も従来予想の38.00円から50.00円（前期末実績4.20円）に増額修正している。《ST》