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ｐｒｏｐｅｔｅｃ 大幅に4日続伸、23年11月期の営業利益予想25.2％増、前期は39.7％増／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:44JST ＜5527＞ ｐｒｏｐｅｔｅｃ 3480 +220
大幅に4日続伸。23年11月期の営業利益予想を前期比25.2％増の29.53億円と発表している。地域の事情にあった住宅供給に加え、住宅購入・売却・建築・住宅リノベーション、不動産賃貸・開発等を一体として扱う方針。同時に発表した22年11月期の営業利益は39.7％増の23.59億円で着地した。土地の仕入強化や新商品の開発投入を進めたことが利益押し上げに貢献した。《ST》
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