ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：工作機械受注、中新築住宅価格、欧ユーロ圏財務相会合など

2023年1月16日 06:30

印刷

記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、中新築住宅価格、欧ユーロ圏財務相会合など
＜国内＞
08:50　国内企業物価指数(12月)　9.5％　9.3％
15:00　工作機械受注(12月)　　-7.7％


＜海外＞
10:20　中・1年物中期貸出ファシリティ金利　2.75％　2.75％
10:30　中・新築住宅価格(12月)　　-0.25％
15:30　印・卸売物価(12月)　5.55％　5.85％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(1月15日まで1カ月間)　　0.46％
20:25　ブ・週次景気動向調査
27:00　ブ・貿易収支(週次)(1月15日まで1カ月間)　　16.93億ドル


米・株式市場は祝日のため休場(キング牧師生誕記念日)

欧・ユーロ圏財務相会合


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

関連記事

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る