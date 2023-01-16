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今日の注目スケジュール：工作機械受注、中新築住宅価格、欧ユーロ圏財務相会合など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、中新築住宅価格、欧ユーロ圏財務相会合など
＜国内＞
08:50 国内企業物価指数(12月) 9.5％ 9.3％
15:00 工作機械受注(12月) -7.7％
＜海外＞
10:20 中・1年物中期貸出ファシリティ金利 2.75％ 2.75％
10:30 中・新築住宅価格(12月) -0.25％
15:30 印・卸売物価(12月) 5.55％ 5.85％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(1月15日まで1カ月間) 0.46％
20:25 ブ・週次景気動向調査
27:00 ブ・貿易収支(週次)(1月15日まで1カ月間) 16.93億ドル
米・株式市場は祝日のため休場(キング牧師生誕記念日)
欧・ユーロ圏財務相会合
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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