*06:59JST NY原油：続伸、一時80ドルに到達

NYMEX原油2月限終値：79.86 ↑1.47

13日のNY原油先物2月限は続伸。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比+1.47ドルの79.86ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは77.97ドル-80.01ドル。アジア市場で77.97ドルまで下げたが、ロンドン市場で79ドル台に上昇。ニューヨーク市場ではドル安を意識した買いが優勢となり、通常取引終了後の時間外取引で80.01ドルまで買われた。《MK》