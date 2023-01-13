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欧州為替：ドル・円は下げ渋り、ユーロは失速
記事提供元：フィスコ
*20:15JST 欧州為替：ドル・円は下げ渋り、ユーロは失速
欧州市場でドル・円は下げ渋り、128円50銭付近に値を戻した。米10年債利回りは小幅に持ち直し、ややドル買いに振れている。一方、19時に発表されたユーロ圏の鉱工業生産は前回から改善したが、ユーロは利益確定売りが強まり、対ドルで失速した。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は128円08銭から128円72銭、ユーロ・円は139円05銭から139円55銭、ユーロ・ドルは1.0829ドルから1.0864ドル。《TY》
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