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1/13の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:31JST 1/13
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（26449.82、+3.82）
・NYダウは上昇（34189.97、+216.96）
・ナスダック総合指数は上昇（11001.11、+69.43）
・SOX指数は上昇（2789.65、+34.29）
・VIX指数は低下（18.83、-2.26）
・米原油先物は上昇（78.39、+0.98）
・米長期金利は低下
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
・コロナ後の人流再開
弱気材料
・シカゴ日経先物は下落（26195、大阪比-175）
・1ドル＝129.30-40円
・世界的なインフレ
・米国の金融引き締め継続
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・1月限オプション特別清算指数（SQ）算出
・対外対内証券投資（先週、先々週）
・マネーストック（12月）
・イオンなど決算発表
・英鉱工業生産指数（11月）
・英商品貿易収支（11月）
・ユーロ圏鉱工業生産指数（11月）
・インド貿易収支（12月）
・ブラジル経済活動（11月）
・米輸入物価指数（12月）
・米ミシガン大学消費者信頼感指数速報（1月）
・中国貿易収支（12月）
・韓国中央銀行が政策金利発表
・日米首脳会談
・BofA、ウェルズファーゴ、JPモルガン、シティグループ、ブラックロックなど決算
発表
・台湾与党・民進党主席（党首）選（15日）《ST》
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