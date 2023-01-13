*08:31JST 1/13

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（26449.82、+3.82）

・NYダウは上昇（34189.97、+216.96）

・ナスダック総合指数は上昇（11001.11、+69.43）

・SOX指数は上昇（2789.65、+34.29）

・VIX指数は低下（18.83、-2.26）

・米原油先物は上昇（78.39、+0.98）

・米長期金利は低下

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

・コロナ後の人流再開

弱気材料

・シカゴ日経先物は下落（26195、大阪比-175）

・1ドル＝129.30-40円

・世界的なインフレ

・米国の金融引き締め継続

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・1月限オプション特別清算指数（SQ）算出

・対外対内証券投資（先週、先々週）

・マネーストック（12月）

・イオンなど決算発表

・英鉱工業生産指数（11月）

・英商品貿易収支（11月）

・ユーロ圏鉱工業生産指数（11月）

・インド貿易収支（12月）

・ブラジル経済活動（11月）

・米輸入物価指数（12月）

・米ミシガン大学消費者信頼感指数速報（1月）

・中国貿易収支（12月）

・韓国中央銀行が政策金利発表

・日米首脳会談

・BofA、ウェルズファーゴ、JPモルガン、シティグループ、ブラックロックなど決算

発表

・台湾与党・民進党主席（党首）選（15日）《ST》