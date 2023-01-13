*07:32JST NY金：強含みで1898.80ドル、米インフレ緩和で一時1906.50ドルまで買われる

NY金先物2月限は強含み（COMEX金2月限終値：1898.80 ↑19.90）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物2月限は、前営業日比+19.90ドルの1898.80ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1872.40ドル-1906.50ドル。ニューヨーク市場の序盤で1872.40ドルまで下げた後、米インフレ緩和を受けて1906.50ドルまで上昇。ただ、利食い売りが増えたことで1882.80ドルまで反落。通常取引終了後の時間外取引では主に1900ドルを挟んだ水準で推移した。《FA》