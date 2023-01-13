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今日の注目スケジュール：英鉱工業生産指数、中GDP、日米首脳会談など

2023年1月13日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：英鉱工業生産指数、中GDP、日米首脳会談など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週、先々週)
08:50　マネーストック(12月)


＜海外＞
16:00　英・鉱工業生産指数(11月)　　0％
16:00　英・商品貿易収支(11月)　　-144.76億ポンド
19:00　欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(11月)　0.5％　-2.0％
20:30　印・貿易収支(12月)　-245億ドル　-238億9280万ドル
21:00　ブ・経済活動(11月)　　-0.05％
22:30　米・輸入物価指数 (12月)　-0.9％　-0.6％
24:00　米・ミシガン大学消費者信頼感指数速報(1月)　60.5　59.7


中・貿易収支(12月)　743.0億ドル　692.5億ドル

中・GDP(10-12月、27日までに)

韓・中央銀行が政策金利発表　3.50％　3.25％

日米首脳会談

チェコ・大統領選挙の第1回投票(14日まで、決選投票の場合27-28日)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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