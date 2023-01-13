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今日の注目スケジュール：英鉱工業生産指数、中GDP、日米首脳会談など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：英鉱工業生産指数、中GDP、日米首脳会談など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週、先々週)
08:50 マネーストック(12月)
＜海外＞
16:00 英・鉱工業生産指数(11月) 0％
16:00 英・商品貿易収支(11月) -144.76億ポンド
19:00 欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(11月) 0.5％ -2.0％
20:30 印・貿易収支(12月) -245億ドル -238億9280万ドル
21:00 ブ・経済活動(11月) -0.05％
22:30 米・輸入物価指数 (12月) -0.9％ -0.6％
24:00 米・ミシガン大学消費者信頼感指数速報(1月) 60.5 59.7
中・貿易収支(12月) 743.0億ドル 692.5億ドル
中・GDP(10-12月、27日までに)
韓・中央銀行が政策金利発表 3.50％ 3.25％
日米首脳会談
チェコ・大統領選挙の第1回投票(14日まで、決選投票の場合27-28日)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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