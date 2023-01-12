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Eワラント：売れ筋・値上がりランキング（大引け）

2023年1月12日 15:04

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記事提供元：フィスコ

*15:04JST Eワラント：売れ筋・値上がりランキング（大引け）
■eワラント売れ筋トップ5（2023/01/12 15:00現在）

順位　銘柄名(権利行使価格)　前日比　レバレッジ　原資産騰落率（前日比）
特になし

■eワラント値上がりトップ10（2023/01/12 15:00現在）

順位　銘柄名(権利行使価格)　前日比　レバレッジ　原資産騰落率（前日比）
1　イーサリアム2023年2月 プラス5倍トラッカー回 (1,280米ドル) +10.86% 2.14 +4.80%
2　ビットコイン2023年2月 プラス5倍トラッカー回 (21,000米ドル) +10.82% 2.34 +4.24%
3　イーサリアム2023年2月 プラス5倍トラッカー回 (1,100米ドル) +8.08% 1.69 +4.80%
4　ビットコイン2023年2月 プラス5倍トラッカー回 (18,000米ドル) +7.27% 1.69 +4.24%
5　イーサリアム先物インデックスリンク債_2024年 トラッカー (1米ドル) +5.42% 1.00 +6.14%
6　ビットコイン先物インデックスリンク債_2024年 トラッカー (1米ドル) +4.95% 1.00 +5.64%
7　イーサリアム2023年2月 プラス5倍トラッカー (500米ドル) +4.24% 1.00 +4.80%
8　ビットコイン2023年2月 プラス5倍トラッカー (10,000米ドル) +3.79% 0.95 +4.24%
9　ビットコイン2023年2月 マイナス3倍トラッカー (21,000米ドル) -4.66% -1.17 +4.24%
10　イーサリアム2023年2月 マイナス3倍トラッカー (1,800米ドル) -6.06% -1.35 +4.80%

注：eワラントについて、前日23：50時点の終値(買取価格)と掲載時点の価格(買取価格)を比較
（出所：カイカ証券ウェブサイト）《FA》

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