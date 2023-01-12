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1/12の強弱材料

2023年1月12日 08:27

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記事提供元：フィスコ

*08:27JST 1/12
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（26446.00、+270.44）
・NYダウは上昇（33973.01、+268.91）
・ナスダック総合指数は上昇（10931.67、+189.04）
・1ドル＝132.40-50円
・シカゴ日経先物は上昇（26525、大阪比+115）
・SOX指数は上昇（2755.36、+34.08）
・米原油先物は上昇（77.41、+2.29）
・米長期金利は低下
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
・コロナ後の人流再開

弱気材料
・VIX指数は上昇（21.09、+0.51）
・世界的なインフレ
・米国の金融引き締め継続
・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項
・1月限オプション最終売買日
・国際収支（経常収支）（11月）
・銀行預金貸出動向（12月）
・日銀営業毎旬報告（1月10日現在）
・国債買いオペ
・石油製品価格（10日）
・東京オフィス空室率（12月）
・景気ウォッチャー調査（12月）
・日銀支店長会議
・日銀「地域経済報告（さくらリポート）」（1月）
・ファーストリテ＜9983＞、7＆iHD＜3382＞など決算発表
・豪貿易収支（11月）
・中国生産者物価指数（12月）
・中国消費者物価指数（12月）
・インド消費者物価指数（12月）
・インド鉱工業生産（11月）
・ブラジルIBGEサービス部門売上高（11月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米消費者物価コア指数（12月）
・米財政収支（12月）
・日加首脳会談
・日米防衛相会談
・欧州中央銀行（ECB）経済報告
・米セントルイス連銀総裁がオンラインイベントに参加
・米30年物国債入札
・伊3年物と7年物国債入札
・TSMCなど決算発表《ST》

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