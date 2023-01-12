*08:27JST 1/12

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（26446.00、+270.44）

・NYダウは上昇（33973.01、+268.91）

・ナスダック総合指数は上昇（10931.67、+189.04）

・1ドル＝132.40-50円

・シカゴ日経先物は上昇（26525、大阪比+115）

・SOX指数は上昇（2755.36、+34.08）

・米原油先物は上昇（77.41、+2.29）

・米長期金利は低下

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

・コロナ後の人流再開

弱気材料

・VIX指数は上昇（21.09、+0.51）

・世界的なインフレ

・米国の金融引き締め継続

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・1月限オプション最終売買日

・国際収支（経常収支）（11月）

・銀行預金貸出動向（12月）

・日銀営業毎旬報告（1月10日現在）

・国債買いオペ

・石油製品価格（10日）

・東京オフィス空室率（12月）

・景気ウォッチャー調査（12月）

・日銀支店長会議

・日銀「地域経済報告（さくらリポート）」（1月）

・ファーストリテ＜9983＞、7＆iHD＜3382＞など決算発表

・豪貿易収支（11月）

・中国生産者物価指数（12月）

・中国消費者物価指数（12月）

・インド消費者物価指数（12月）

・インド鉱工業生産（11月）

・ブラジルIBGEサービス部門売上高（11月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米消費者物価コア指数（12月）

・米財政収支（12月）

・日加首脳会談

・日米防衛相会談

・欧州中央銀行（ECB）経済報告

・米セントルイス連銀総裁がオンラインイベントに参加

・米30年物国債入札

・伊3年物と7年物国債入札

・TSMCなど決算発表《ST》