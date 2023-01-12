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NY金：小幅高で1878.90ドル、米長期金利低下を意識した買いが入る
記事提供元：フィスコ
*07:32JST NY金：小幅高で1878.90ドル、米長期金利低下を意識した買いが入る
NY金先物2月限は小幅高（COMEX金2月限終値：1878.90 ↑2.40）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物2月限は、前営業日比+2.40ドルの1878.90ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1870.90ドル-1890.90ドル。ロンドン市場の序盤で1890.90ドルまで買われたが、ニューヨーク市場では利食い売りが優勢となり、一時1870.90ドルまで下げた。ただ、米長期金利の低下を意識した買いが入ったことで1880ドル台を回復し、通常取引終了後の時間外取引では1880ドルを挟んだ水準で推移し、下げ渋った。《FA》
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