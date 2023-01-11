*07:32JST NY金：もみ合いで1876.50ドル、米長期金利上昇で利食い売りが入る

NY金先物2月限はもみ合い（COMEX金2月限終値：1876.50 ↓1.30）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物2月限は、前営業日比-1.30ドルの1876.50ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1872.00ドル-1885.20ドル。アジア市場の序盤で1872.00ドルまで下げたが、まもなく反転し、ニューヨーク市場の中盤にかけて1885.20ドルまで買われた。米長期金利の上昇を意識して一時1875ドル台まで下げたが、通常取引終了後の時間外取引で1882ドル台まで戻している。《FA》