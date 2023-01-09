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今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、欧ユーロ圏失業率、日仏首脳会談など

2023年1月9日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、欧ユーロ圏失業率、日仏首脳会談など
＜国内＞


岸田首相がフランス、イタリア、英国、カナダ、米国を訪問(15日帰国)


＜海外＞
15:45　スイス・失業率(12月)　2.0％　2.0％
16:00　独・鉱工業生産指数(11月)　　-0.1％
16:00　トルコ・失業率(11月)　　10.2％
19:00　欧・ユーロ圏失業率(11月)　6.5％　6.5％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(1月7日まで1カ月間)　　0.35％
20:25　ブ・週次景気動向調査
27:00　ブ・貿易収支(先週)　　25.36億ドル
29:00　米・消費者信用残高(11月)　250.00億ドル　270.78億ドル


中・資金調達総額(12月、15日までに)　1兆600億元　1兆9874億元

中・マネーサプライ(12月、15日までに)

中・元建て新規貸出残高(12月、15日までに)　1兆950億元　1兆2100億元

日仏首脳会談

米・シカゴ連銀総裁にオースタン・グールズビー氏就任

米・アトランタ連銀総裁が討論会に参加


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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