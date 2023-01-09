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今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、欧ユーロ圏失業率、日仏首脳会談など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：独鉱工業生産指数、欧ユーロ圏失業率、日仏首脳会談など
＜国内＞
岸田首相がフランス、イタリア、英国、カナダ、米国を訪問(15日帰国)
＜海外＞
15:45 スイス・失業率(12月) 2.0％ 2.0％
16:00 独・鉱工業生産指数(11月) -0.1％
16:00 トルコ・失業率(11月) 10.2％
19:00 欧・ユーロ圏失業率(11月) 6.5％ 6.5％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(1月7日まで1カ月間) 0.35％
20:25 ブ・週次景気動向調査
27:00 ブ・貿易収支(先週) 25.36億ドル
29:00 米・消費者信用残高(11月) 250.00億ドル 270.78億ドル
中・資金調達総額(12月、15日までに) 1兆600億元 1兆9874億元
中・マネーサプライ(12月、15日までに)
中・元建て新規貸出残高(12月、15日までに) 1兆950億元 1兆2100億元
日仏首脳会談
米・シカゴ連銀総裁にオースタン・グールズビー氏就任
米・アトランタ連銀総裁が討論会に参加
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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