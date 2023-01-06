*17:09JST 6日の日本国債市場概況：債券先物は145円89銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2023年3月限

寄付145円75銭 高値146円04銭 安値145円61銭 引け145円89銭

売買高総計15005枚

2年 444回 0.010％

5年 154回 0.195％

10年 368回 0.500％

20年 182回 1.295％

債券先物3月限は、145円75銭で取引を開始。前日の米金利上昇にともなう売りが先行したとみられ、145円61銭まで下げた。その後、前日の10年債入札の無難通過を受けたといわれる買いが優勢になり、反転上昇。引けにかけては、日銀はYCCの再修正を急がないとの一部報道を受けて買いが強まり、一時146円04銭まで上げた。現物債の取引では、2年債と5年債が買われ、10年債と20年債が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は4.45％、10年債は3.71％、30年債は3.77％近辺で推移。

債券利回りはやや低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.28％、英国債は3.51％、オーストラリア10年債は3.81％、NZ10年債は4.31％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・18:30 英・12月建設業PMI（11月：50.4）

・19:00 ユーロ圏・12月消費者物価指数速報値（前年比予想：+9.5％、11月：+10.1％）

・19:00 ユーロ圏・11月小売売上高（前月比予想：+0.6％、10月：-1.8％）

・19:00 ユーロ圏・12月景況感指数（予想：94.7、11月：93.7）

・22:30 米・12月非農業部門雇用者数（予想：+20.2万人、11月：+26.3万人）

・22:30 米・12月失業率（予想：3.7％、11月：3.7％）

・22:30 米・12月平均時給（予想：+5.0％、11月：+5.1％）

・22:30 カナダ・12月失業率（予想：5.2％、11月：5.1％）

・24:00 米・12月ISM非製造業景況指数（予想：55.0、11月：56.5）

・24:00 米・11月製造業受注（前月比予想：-1.0％、10月：+1.0％）

・24:00 米・10月耐久財受注改定値（前月比予想：-2.1％、速報値：-2.1％）

・01:15 ボスティック米アトランタ連銀総裁、レーンECB理事討論会参加（世界経済）

・01:15 クック米FRB理事討論会参加（インフレ関連）

・02:15 バーキン米リッチモンド連銀総裁講演（経済見通し）

・03:00 ジョージ米カンザスシティー連銀総裁討論会参加（経済と金融政策見通し）

・05:30 ボスティック米アトランタ連銀総裁討論会参加（パンデミックからの教訓）《KK》