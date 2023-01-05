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ラクオリア創薬 反発、胃食道逆流症治療薬tegoprazan導出先の韓国企業が新製剤発売／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:48JST ＜4579＞ ラクオリア創薬 1181 +4
反発。胃食道逆流症治療薬tegoprazanについて、導出先の韓国のHKイノエン社がびらん性胃食道逆流症治癒後の維持療法向けの新製剤「K-CAB錠 25mg」を発売したと発表している。同製剤はtegoprazanの含有量を既存の製剤の半分に減らしたもの。今回の発売で受け取る一時金はないが、tegoprazanの売上拡大によるHKイノエン社の収益の増加がラクオリア創薬の事業収益や企業価値の向上に寄与するとしている。《ST》
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