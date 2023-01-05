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ＳＯＳＥＩ 大幅に反発、提携先の米企業がTMP-301の臨床試験実施でFDAの承認取得／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:38JST ＜4565＞ ＳＯＳＥＩ 2128 +27
大幅に反発。提携先のTempero Bio社がアルコールとその他の物質使用障害を対象としたTMP-301の臨床試験実施に関する米食品医薬品局（FDA）の承認を取得したと発表している。TMP-301は、そーせいグループがTempero Bio社に導出した経口投与可能な化合物。そーせいグループは戦略的株式持分としてTempero Bio社の株式を受領するとともに、将来の成果に応じてマイルストンと段階的なロイヤルティを受領する権利を持つ。《ST》
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