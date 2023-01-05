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今日の注目スケジュール：独貿易収支、米貿易収支、米サービス業PMIなど
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：独貿易収支、米貿易収支、米サービス業PMIなど
＜国内＞
08:50 マネタリーベース(12月) -6.4％
10:00 営業毎旬報告(12月31日現在、日本銀行)
14:00 消費者態度指数(12月) 28.1 28.6
14:00 経済3団体共催の新年祝賀会
16:00 自動車5団体新春賀詞交歓会
＜海外＞
16:00 独・貿易収支(11月) 69億ユーロ
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(12月) 0.47％
19:00 欧・ユーロ圏生産者物価指数(11月 27.9％ 30.8％
21:00 ブ・鉱工業生産(11月) 0.3％
22:15 米・ADP全米雇用報告(12月) 14.8万人 12.7万人
22:30 加・貿易収支(11月) 12.1億加ドル
22:30 米・新規失業保険申請件数(先週)
22:30 米・貿易収支(11月) -768億ドル -782億ドル
23:45 米・サービス業PMI(12月) 44.4
23:45 米・総合PMI(12月) 44.6
中・貿易収支(12月、13日までに) 692.5億ドル
米・家電見本市「CES」(8日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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