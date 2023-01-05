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今日の注目スケジュール：独貿易収支、米貿易収支、米サービス業PMIなど

2023年1月5日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：独貿易収支、米貿易収支、米サービス業PMIなど
＜国内＞
08:50　マネタリーベース(12月)　　-6.4％
10:00　営業毎旬報告(12月31日現在、日本銀行)
14:00　消費者態度指数(12月)　28.1　28.6
14:00　経済3団体共催の新年祝賀会
16:00　自動車5団体新春賀詞交歓会


＜海外＞
16:00　独・貿易収支(11月)　　69億ユーロ
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(12月)　　0.47％
19:00　欧・ユーロ圏生産者物価指数(11月　27.9％　30.8％
21:00　ブ・鉱工業生産(11月)　　0.3％
22:15　米・ADP全米雇用報告(12月)　14.8万人　12.7万人
22:30　加・貿易収支(11月)　　12.1億加ドル
22:30　米・新規失業保険申請件数(先週)
22:30　米・貿易収支(11月)　-768億ドル　-782億ドル
23:45　米・サービス業PMI(12月)　　44.4
23:45　米・総合PMI(12月)　　44.6


中・貿易収支(12月、13日までに)　　692.5億ドル

米・家電見本市「CES」(8日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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