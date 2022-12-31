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NY原油：上昇、ドル安を意識した買いが入る
記事提供元：フィスコ
*06:33JST NY原油：上昇、ドル安を意識した買いが入る
NYMEX原油2月限終値：80.26 ↑1.86
12月30日のNY原油先物2月限は上昇。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比+1.86ドルの80.26ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは77.71ドル-80.58ドル。ロンドン市場で77.71ドルまで下落したが、ニューヨーク市場の終盤にかけて買いが強まり、通常取引終了後の時間外取引で80.58ドルまで上昇。《MK》
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