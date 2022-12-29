12/29の強弱材料

*08:27JST 12/29

[強弱材料]

強気材料

・1ドル＝134.30-40円

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

・コロナ後の人流再開

弱気材料

・日経平均は下落（26340.50、-107.37）

・NYダウは下落（32875.71、-365.85）

・ナスダック総合指数は下落（10213.29、-139.94）

・シカゴ日経先物は下落（26030、大阪比-200）

・SOX指数は下落（2453.49、-36.67）

・VIX指数は上昇（22.14、+0.49）

・米原油先物は下落（78.96、-0.57）

・米長期金利は上昇

・世界的なインフレ

・米国の金融引き締め継続

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・12月期末配当・優待の権利落ち

・スマサポが年内最終の新規上場

・ユーロ圏マネーサプライ（11月）

・ブラジルFGVインフレ率（IGP-M）（12月）

・ブラジル純債務対GDP比（11月）

・ブラジル基礎的財政収支（11月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米7年物国債入札

・欧州中央銀行（ECB）経済報告《ST》