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12/29の強弱材料

2022年12月29日 08:27

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記事提供元：フィスコ

*08:27JST 12/29
[強弱材料]

強気材料
・1ドル＝134.30-40円
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
・コロナ後の人流再開

弱気材料
・日経平均は下落（26340.50、-107.37）
・NYダウは下落（32875.71、-365.85）
・ナスダック総合指数は下落（10213.29、-139.94）
・シカゴ日経先物は下落（26030、大阪比-200）
・SOX指数は下落（2453.49、-36.67）
・VIX指数は上昇（22.14、+0.49）
・米原油先物は下落（78.96、-0.57）
・米長期金利は上昇
・世界的なインフレ
・米国の金融引き締め継続
・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項
・12月期末配当・優待の権利落ち
・スマサポが年内最終の新規上場
・ユーロ圏マネーサプライ（11月）
・ブラジルFGVインフレ率（IGP-M）（12月）
・ブラジル純債務対GDP比（11月）
・ブラジル基礎的財政収支（11月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米7年物国債入札
・欧州中央銀行（ECB）経済報告《ST》

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