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今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏マネーサプライ、ブ純債務対GDP比、欧ECB経済報告など

2022年12月29日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏マネーサプライ、ブ純債務対GDP比、欧ECB経済報告など
＜国内＞


スマサポが東証グロースに新規上場(公開価格:800円)


＜海外＞
18:00　欧・ユーロ圏マネーサプライ(11月)　5.0％　5.1％
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-M)(12月)　0.52％　-0.56％
21:30　ブ・純債務対GDP比(11月)　58.1％　58.3％
21:30　ブ・基礎的財政収支(11月)　-149億レアル　271億レアル
22:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　21.6万件


欧・欧州中央銀行(ECB)経済報告


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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