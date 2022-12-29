関連記事
今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏マネーサプライ、ブ純債務対GDP比、欧ECB経済報告など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏マネーサプライ、ブ純債務対GDP比、欧ECB経済報告など
＜国内＞
スマサポが東証グロースに新規上場(公開価格:800円)
＜海外＞
18:00 欧・ユーロ圏マネーサプライ(11月) 5.0％ 5.1％
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-M)(12月) 0.52％ -0.56％
21:30 ブ・純債務対GDP比(11月) 58.1％ 58.3％
21:30 ブ・基礎的財政収支(11月) -149億レアル 271億レアル
22:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 21.6万件
欧・欧州中央銀行(ECB)経済報告
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 12/28の強弱材料 12/28 08:33
- 今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、ブ全国失業率、米中古住宅販売成約指数など 12/28 06:30
- 12/27の強弱材料 12/27 08:09
- 今日の注目スケジュール：失業率、小売売上高、中工業企業利益など 12/27 06:30
- 12/26の強弱材料 12/26 08:20