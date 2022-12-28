12/28の強弱材料

*08:33JST 12/28

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（26447.87、+42.00）

・NYダウは上昇（33241.56、+37.63）

・1ドル＝133.30-40円

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

・コロナ後の人流再開

弱気材料

・ナスダック総合指数は下落（10353.23、-144.64）

・シカゴ日経先物は下落（26210、大阪比-150）

・SOX指数は下落（2490.17、-45.32）

・VIX指数は上昇（21.65、+0.78）

・米原油先物は下落（79.53、-0.03）

・米長期金利は上昇

・世界的なインフレ

・米国の金融引き締め継続

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・鉱工業生産指数（11月）

・石油製品価格（26日現在）

・日銀金融政策決定会合における主な意見（12月19、20日開催分）

・ブラジル全国失業率（11月）

・米レッドブック週間小売売上高（先週）

・米中古住宅販売成約指数（11月）

・米2年物変動利付国債と5年物国債の入札

・イタリアは短縮取引《ST》