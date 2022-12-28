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12/28の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:33JST 12/28
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（26447.87、+42.00）
・NYダウは上昇（33241.56、+37.63）
・1ドル＝133.30-40円
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
・コロナ後の人流再開
弱気材料
・ナスダック総合指数は下落（10353.23、-144.64）
・シカゴ日経先物は下落（26210、大阪比-150）
・SOX指数は下落（2490.17、-45.32）
・VIX指数は上昇（21.65、+0.78）
・米原油先物は下落（79.53、-0.03）
・米長期金利は上昇
・世界的なインフレ
・米国の金融引き締め継続
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・鉱工業生産指数（11月）
・石油製品価格（26日現在）
・日銀金融政策決定会合における主な意見（12月19、20日開催分）
・ブラジル全国失業率（11月）
・米レッドブック週間小売売上高（先週）
・米中古住宅販売成約指数（11月）
・米2年物変動利付国債と5年物国債の入札
・イタリアは短縮取引《ST》
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