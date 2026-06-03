*14:52JST 日経平均は1998円高、日銀総裁の講演や米経済指標に関心

日経平均は1998円高（14時50分現在）。日経平均寄与度では、東エレク＜8035＞、アドバンテスト＜6857＞、フジクラ＜5803＞などがプラス寄与上位となっており、一方、ソフトバンクG＜9984＞、ファーストリテ＜9983＞、中外薬＜4519＞などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、非鉄金属、電気機器、ガラス土石製品、金属製品、機械が値上がり率上位、医薬品、情報・通信業、空運業、不動産業、海運業が値下がりしている。

日経平均は高値圏で推移している。今日はこの後、植田日銀総裁の講演が予定されている。米国では今晩、5月のADP全米雇用リポート、4月の米製造業受注、5月のISMサービス業景況感指数が発表され、また、バー米連邦準備理事会（FRB）理事の討議参加が予定されている。日本時間明日未明には、米地区連銀経済報告（ベージュブック）が公表される。企業決算では、ブロードコム、クラウドストライク・ホールディングなどが2-4月期決算を発表する。《SK》