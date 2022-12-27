米国のゲーマー、MicrosoftのActivision Blizzard買収中止を求めて提訴

headless 曰く、 米国のゲーマー 10 人が Microsoft による Activision Blizzard の買収は競争の阻害につながるとして、買収中止を求める訴訟をカリフォルニア北部地区連邦地裁に提起した(訴状: PDF、Reuters の記事、Neowin の記事、Ars Technica の記事)。

原告 10 人は PlayStation ユーザーが多いものの全員ではなく、過半数が Xbox を含む複数のコンソールや PC でプレイしている。ほとんどの人が Activision Blizzard の複数のゲームタイトルをプレイしており、全員が Call of Duty の少なくとも1バージョンをプレイしている。

原告は Microsoft による Activision Blizzard 買収が競争の減殺や独占につながる買収を禁じたクレイトン法第 7 条に違反すると主張。同法違反の認定や買収完了の事前差止、契約無効の宣言、被告による訴訟費用負担などを求めている。なお、本件はクラスアクション訴訟ではない。

スラドのコメントを読む | ビジネス | マイクロソフト | 法廷 | ゲーム | アメリカ合衆国 | お金



関連ストーリー：

FTC、MSのActivision Blizzard買収差し止めで提訴。CoDシリーズを任天堂に提供で対策 2022年12月12日

米陸軍のeスポーツを通じた宣伝計画、Call of Duty 関連が取りやめになっていた 2022年12月06日

PlayStationとXboxの次世代機は2028年以降。英規制当局資料から 2022年12月02日