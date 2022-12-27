12/27の強弱材料

*08:09JST 12/27

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（26405.87、+170.62）

・大阪夜間取引の日経先物は変わらず（26370、日中比 0）

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

・コロナ後の人流再開

弱気材料

・1ドル＝132.50-60円

・世界的なインフレ

・米国の金融引き締め継続

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・有効求人倍率（11月）

・失業率（11月）

・小売売上高（11月）

・百貨店・スーパー売上高（11月）

・日銀「基調的なインフレ率を捕捉するための指標」

・住宅着工件数（11月）

・ELEMENTSが新規上場

・BTMが新規上場

・中国工業企業利益（11月）

・ブラジルFGV建設コスト（12月）

・ブラジル融資残高（11月）

・ブラジル個人ローン・デフォルト率（11月）

・ブラジルローン残高（11月）

・米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数（10月）

・米FHFA住宅価格指数（10月）

・ブラジル連邦政府債務残高（11月）

・ロシアと中国の東シナ海での海軍演習最終日

・英・豪・香港株式市場は休場《ST》