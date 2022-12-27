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12/27の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:09JST 12/27
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（26405.87、+170.62）
・大阪夜間取引の日経先物は変わらず（26370、日中比 0）
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
・コロナ後の人流再開
弱気材料
・1ドル＝132.50-60円
・世界的なインフレ
・米国の金融引き締め継続
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・有効求人倍率（11月）
・失業率（11月）
・小売売上高（11月）
・百貨店・スーパー売上高（11月）
・日銀「基調的なインフレ率を捕捉するための指標」
・住宅着工件数（11月）
・ELEMENTSが新規上場
・BTMが新規上場
・中国工業企業利益（11月）
・ブラジルFGV建設コスト（12月）
・ブラジル融資残高（11月）
・ブラジル個人ローン・デフォルト率（11月）
・ブラジルローン残高（11月）
・米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数（10月）
・米FHFA住宅価格指数（10月）
・ブラジル連邦政府債務残高（11月）
・ロシアと中国の東シナ海での海軍演習最終日
・英・豪・香港株式市場は休場《ST》
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