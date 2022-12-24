*07:25JST NY原油：大幅高、一時80.33ドルまで上昇

NYMEX原油2月限終値：79.56 ↑2.07

23日のNY原油先物2月限は大幅高。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比+2.07ドル（+2.7％）の79.56ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは77.98ドル-80.33ドル。アジア市場で77.98ドルまで売られたが、ロンドン市場で79ドル台を回復。ニューヨーク市場で一時80.33ドルまで買われた。その後は利食い売りが優勢となり、通常取引終了後の時間外取引では79ドル台で推移。《MK》