*04:55JST 12月23日のNY為替概況

23日のニューヨーク外為市場でドル・円は、132円55銭から133円14銭まで上昇し、引けた。米国の11月耐久財受注速報値が予想以上に落ち込む一方、11月コアPCE(個人消費支出)価格指数は予想上振れとなり、10年債利回りが3.74％台まで上昇してドル買いになった。その後、11月新築住宅販売件数が予想外に増加し、12月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値は上方修正も、1年期待インフレ率確報値が下方修正され、10年債利回りが低下してドル買いは後退した。



ユーロ・ドルは1.0593ドルから1.0633ドルで上下し、引けた。ユーロ・円は140円75銭に下落後、141円21銭まで上昇した。



ポンド・ドルは1.2024ドルから1.2086ドルでもみ合い。ドル・スイスフランは0.9286フランに下落後、0.9342フランまで上昇した。



[経済指標]

・米・11月コアPCE価格指数：前年比+4.7％（予想：+4.6％、10月：+5.0％）

・米・11月個人所得：前月比+0.4％（予想：+0.3％、10月：+0.7％）

・米・11月個人消費支出(PCE)：前月比+0.1％（予想：+0.2％、10月：+0.9％←+0.8％）

・米・11月耐久財受注速報値：前月比-2.1％（予想：-1.0％、10月：+0.7％←+1.1％）

・米・11月耐久財受注(輸送用機器除く)速報値：前月比+0.2％（予想：0.0％、10月：+0.1％←+0.5％）

・米・11月製造業出荷・資本財(航空機を除く非国防)速報値：前月比-0.1％（予想：-0.3％、10月：+1.4％←+1.5％）

・米・11月新築住宅販売件数：64.0万戸（予想60.0万戸、10月：63.2万戸）

・米・12月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値：59.7（予想：59.1、速報値：59.1）

・米・12月ミシガン大学1年期待インフレ率確報値：4.4％（速報値：4.6％）《KK》