12/22の強弱材料

*08:41JST 12/22

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（33376.48、+526.74）

・ナスダック総合指数は上昇（10709.37、+162.26）

・1ドル＝132.30-40円

・シカゴ日経先物は上昇（26410、大阪比+90）

・SOX指数は上昇（2644.50、+60.86）

・VIX指数は低下（20.07、-1.41）

・米原油先物は上昇（78.29、+2.06）

・米長期金利は低下

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

・コロナ後の人流再開

弱気材料

・日経平均は下落（26387.72、-180.31）

・世界的なインフレ

・米国の金融引き締め継続

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・日銀営業毎旬報告（12月20日現在）

・景気動向指数（10月）

・jig.jpとコーチエィの2社が新規上場

・中国SWIFTグローバル支払い（11月）

・英GDP改定値（7-9月）

・トルコ中央銀行が政策金利発表

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米GDP確定値（7-9月）

・米景気先行指数（11月）

・米5年インフレ連動債入札《ST》