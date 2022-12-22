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12/22の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:41JST 12/22
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（33376.48、+526.74）
・ナスダック総合指数は上昇（10709.37、+162.26）
・1ドル＝132.30-40円
・シカゴ日経先物は上昇（26410、大阪比+90）
・SOX指数は上昇（2644.50、+60.86）
・VIX指数は低下（20.07、-1.41）
・米原油先物は上昇（78.29、+2.06）
・米長期金利は低下
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
・コロナ後の人流再開
弱気材料
・日経平均は下落（26387.72、-180.31）
・世界的なインフレ
・米国の金融引き締め継続
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・日銀営業毎旬報告（12月20日現在）
・景気動向指数（10月）
・jig.jpとコーチエィの2社が新規上場
・中国SWIFTグローバル支払い（11月）
・英GDP改定値（7-9月）
・トルコ中央銀行が政策金利発表
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米GDP確定値（7-9月）
・米景気先行指数（11月）
・米5年インフレ連動債入札《ST》
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