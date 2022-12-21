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出来高変化率ランキング（14時台）～Shinwa、TOPIX投がランクイン
*14:53JST 出来高変化率ランキング（14時台）～Shinwa、TOPIX投がランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月21日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜2334＞ イオレ 848900 61600 1278.08% 6.65%
＜9212＞ GEI 1758400 197220 791.59% 7.83%
＜1615＞ 銀行 8684200 1324660 555.58% 2.57%
＜1343＞ REITETF 2392060 412656 479.67% 1.87%
＜4819＞ Dガレージ 684900 127300 438.02% 6.85%
＜3498＞ 霞ヶ関キャピタル 703500 145700 382.84% 0.12%
＜7063＞ バードマン 238400 50680 370.40% -6.77%
＜6696＞ トラースOP 5900500 1266380 365.93% 32%
＜2782＞ セリア 831300 188980 339.89% 7.35%
＜3907＞ シリコンスタ 226800 51720 338.52% -2.43%
＜6996＞ ニチコン 1981500 508920 289.35% -6.28%
＜8550＞ 栃木銀 1858700 478920 288.10% 1.66%
＜7564＞ ワークマン 1082500 285220 279.53% 5.92%
＜8392＞ 大分銀 99300 27900 255.91% -0.46%
＜8366＞ 滋賀銀 464600 133700 247.49% -2.26%
＜8541＞ 愛媛銀 264600 76760 244.71% -2.97%
＜8306＞ 三菱UFJ 281210400 82221340 242.02% 4.03%
＜7184＞ 富山第一銀行 7761500 2285740 239.56% -2.88%
＜8522＞ 名古屋銀 174700 51900 236.61% 0.47%
＜3358＞ ワイエスフード 541000 166540 224.85% 5.61%
<2437>* Shinwa 804800 251220 220.36% -6.96%
<1305> ETFTPX 1419630 443998 219.74% -0.65%
<1476> iSJリート 689108 218472.4 215.42% 0.68%
<2998> クリアル 376400 119420 215.19% -19.89%
<8316> 三井住友 28492200 9306980 206.14% 3.8%
<8369> 京都銀 612500 209260 192.70% -0.18%
<8386> 百十四銀 183800 64220 186.20% -1.01%
<8338> 筑波銀行 2457600 859880 185.81% -0.92%
<1306>* TOPIX投 5400160 1948342 177.17% -0.85%
<8410> セブン銀行 11303200 4094140 176.08% -1.14%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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