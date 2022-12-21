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出来高変化率ランキング（14時台）～Shinwa、TOPIX投がランクイン

2022年12月21日 14:53

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記事提供元：フィスコ

*14:53JST 出来高変化率ランキング（14時台）～Shinwa、TOPIX投がランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [12月21日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜2334＞ イオレ　　　　　　 　848900 　61600　 1278.08% 6.65%
＜9212＞ GEI　　　　　　 　1758400 　197220　 791.59% 7.83%
＜1615＞ 銀行　　　　　　　 　8684200 　1324660　 555.58% 2.57%
＜1343＞ REITETF　　 　2392060 　412656　 479.67% 1.87%
＜4819＞ Dガレージ　　　　 　684900 　127300　 438.02% 6.85%
＜3498＞ 霞ヶ関キャピタル　 　703500 　145700　 382.84% 0.12%
＜7063＞ バードマン　　　　 　238400 　50680　 370.40% -6.77%
＜6696＞ トラースOP　　　 　5900500 　1266380　 365.93% 32%
＜2782＞ セリア　　　　　　 　831300 　188980　 339.89% 7.35%
＜3907＞ シリコンスタ　　　 　226800 　51720　 338.52% -2.43%
＜6996＞ ニチコン　　　　　 　1981500 　508920　 289.35% -6.28%
＜8550＞ 栃木銀　　　　　　 　1858700 　478920　 288.10% 1.66%
＜7564＞ ワークマン　　　　 　1082500 　285220　 279.53% 5.92%
＜8392＞ 大分銀　　　　　　 　99300 　27900　 255.91% -0.46%
＜8366＞ 滋賀銀　　　　　　 　464600 　133700　 247.49% -2.26%
＜8541＞ 愛媛銀　　　　　　 　264600 　76760　 244.71% -2.97%
＜8306＞ 三菱UFJ　　　　 　281210400 　82221340　 242.02% 4.03%
＜7184＞ 富山第一銀行　　　 　7761500 　2285740　 239.56% -2.88%
＜8522＞ 名古屋銀　　　　　 　174700 　51900　 236.61% 0.47%
＜3358＞ ワイエスフード　　 　541000 　166540　 224.85% 5.61%
<2437>* Shinwa　　　 　804800 　251220　 220.36% -6.96%
<1305> ETFTPX　　　 　1419630 　443998　 219.74% -0.65%
<1476> iSJリート　　　 　689108 　218472.4　 215.42% 0.68%
<2998> クリアル　　　　　 　376400 　119420　 215.19% -19.89%
<8316> 三井住友　　　　　 　28492200 　9306980　 206.14% 3.8%
<8369> 京都銀　　　　　　 　612500 　209260　 192.70% -0.18%
<8386> 百十四銀　　　　　 　183800 　64220　 186.20% -1.01%
<8338> 筑波銀行　　　　　 　2457600 　859880　 185.81% -0.92%
<1306>* TOPIX投　　　 　5400160 　1948342　 177.17% -0.85%
<8410> セブン銀行　　　　 　11303200 　4094140　 176.08% -1.14%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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