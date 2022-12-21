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イオレ 一時ストップ高、オンラインゲームでギルド運営事業を開始／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:03JST ＜2334＞ イオレ 876 +34
一時ストップ高。Digital Entertainment Asset Pte.Ltd.が運営するオンラインゲームで、ギルド運営事業を開始すると発表している。ゲームスキルの高いプレイヤーを集めて形成する「ゲームギルド」と呼ばれるグループを運営し、ゲーム内で獲得した報酬の一部を受領する。イオレは既に同ゲームで使用できるNFT（非代替性トークン）やゲーム内アイテムの販売代理店事業を開始している。《ST》
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