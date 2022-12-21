イオレ　一時ストップ高、オンラインゲームでギルド運営事業を開始／新興市場スナップショット

*13:03JST ＜2334＞ イオレ 876 +34

一時ストップ高。Digital Entertainment Asset Pte.Ltd.が運営するオンラインゲームで、ギルド運営事業を開始すると発表している。ゲームスキルの高いプレイヤーを集めて形成する「ゲームギルド」と呼ばれるグループを運営し、ゲーム内で獲得した報酬の一部を受領する。イオレは既に同ゲームで使用できるNFT（非代替性トークン）やゲーム内アイテムの販売代理店事業を開始している。《ST》