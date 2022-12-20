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NY為替：【市場反応】米・11月住宅着工件数、11月住宅建設許可件数
記事提供元：フィスコ
*22:46JST NY為替：【市場反応】米・11月住宅着工件数、11月住宅建設許可件数
日本時間20日午後10時30分に発表された米・11月住宅着工件数は予想を上回り、142.7万戸となった。一方、11月住宅建設許可件数は予想を下回り、134.2万戸となった。
強弱まちまちの結果だったが、発表後、ドル・円は132円83銭に上昇後、132円40銭に下落。ユーロ・ドルは1.0596ドルから1.0613ドルまで上昇しており、ドル売りが優勢になっている。
【経済指標】
・米・11月住宅着工件数：142.7万戸（予想：140.0万戸、10月：143.4万戸←142.5万戸）
・米・11月住宅建設許可件数：134.2万戸（予想：148.0万戸、10月：151.2万戸）《KK》
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