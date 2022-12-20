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音楽フェス「ツタロックフェス 2023」千葉・幕張メッセで23年3月開催
記事提供元：ファッションプレス
音楽フェス「ツタロックフェス 2023」が、2023年3月19日(日)、千葉県・幕張メッセ国際展示場で開催される。
■音楽フェス「ツタロックフェス」とは
「ツタロックフェス」は、2018年より開催されている音楽フェス。日本の音楽カルチャーを代表する選りすぐりのバンドを中心に、話題のアーティストたちが会場を盛り上げる。
■出演アーティスト
出演者は2022年12月現在未発表だが、初参戦のアーティストも登場する様子。2022年開催時も、Vaundy(バウンディ)やマカロニえんぴつ、Tempalay(テンパレイ)といった豪華アーティストが参加しただけに、「ツタロックフェス 2023」のラインナップにも注目したい。
■開催概要
音楽フェス「ツタロックフェス 2023 supported by T ポイント」
開催日：2023年3月19日(日)
場所：幕張メッセ国際展示場 9・10・11 ホール
住所：千葉県千葉市美浜区中瀬2-2-1
■チケット情報
早期割引チケット受付：2022年12月16日(金)18:00～12月18日(日)23:59
チケット価格：11,000円(早期割引チケット：9,900円)
※チケット最新情報は公式サイト(https://cccmusiclab.com/tsutarock2023)を確認。
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