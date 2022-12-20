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12/20の強弱材料

2022年12月20日 08:28

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記事提供元：フィスコ

*08:28JST 12/20
[強弱材料]

強気材料
・VIX指数は低下（22.42、-0.20）
・1ドル＝136.80-90円
・米原油先物は上昇（75.38、+0.92）
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
・コロナ後の人流再開

弱気材料
・日経平均は下落（27237.64、-289.48）
・NYダウは下落（32757.54、-162.92）
・ナスダック総合指数は下落（10546.03、-159.38）
・シカゴ日経先物は下落（27170、大阪比-50）
・SOX指数は下落（2599.86、-36.24）
・米長期金利は上昇
・世界的なインフレ
・米国の金融引き締め継続
・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項
・日銀金融政策決定会合（2日目）、終了後決定内容発表
・黒田日銀総裁が記者会見
・monoAI technologyとINFORICHが新規上場
・NZ貿易収支（11月）
・中国最優遇貸出金利
・ユーロ圏経常収支（10月）
・カナダ小売売上高（10月）
・米住宅着工件数（11月）
・米住宅建設許可件数（11月）
・ユーロ圏消費者信頼感指数（12月）
・フェデックス、ナイキなど決算発表《ST》

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