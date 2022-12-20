12/20の強弱材料

*08:28JST 12/20

[強弱材料]

強気材料

・VIX指数は低下（22.42、-0.20）

・1ドル＝136.80-90円

・米原油先物は上昇（75.38、+0.92）

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

・コロナ後の人流再開

弱気材料

・日経平均は下落（27237.64、-289.48）

・NYダウは下落（32757.54、-162.92）

・ナスダック総合指数は下落（10546.03、-159.38）

・シカゴ日経先物は下落（27170、大阪比-50）

・SOX指数は下落（2599.86、-36.24）

・米長期金利は上昇

・世界的なインフレ

・米国の金融引き締め継続

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・日銀金融政策決定会合（2日目）、終了後決定内容発表

・黒田日銀総裁が記者会見

・monoAI technologyとINFORICHが新規上場

・NZ貿易収支（11月）

・中国最優遇貸出金利

・ユーロ圏経常収支（10月）

・カナダ小売売上高（10月）

・米住宅着工件数（11月）

・米住宅建設許可件数（11月）

・ユーロ圏消費者信頼感指数（12月）

・フェデックス、ナイキなど決算発表《ST》