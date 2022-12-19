*15:37JST 東証業種別ランキング：鉱業が下落率トップ

鉱業が下落率トップ。そのほか海運業、精密機器、輸送用機器、石油・石炭製なども下落。一方、銀行業が上昇率トップ。そのほかパルプ・紙、水産・農林業、倉庫・運輸関連業、保険業なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 銀行業 ／ 173.69 ／ 1.19

2. パルプ・紙 ／ 443.14 ／ 1.06

3. 水産・農林業 ／ 483.58 ／ 0.17

4. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,121.88 ／ 0.02

5. 保険業 ／ 1,357.42 ／ 0.01

6. 情報・通信業 ／ 4,774.14 ／ 0.01

7. その他金融業 ／ 685.74 ／ -0.24

8. 建設業 ／ 1,153.91 ／ -0.31

9. 空運業 ／ 227.61 ／ -0.38

10. 非鉄金属 ／ 1,066.36 ／ -0.41

11. 金属製品 ／ 1,139.21 ／ -0.42

12. 小売業 ／ 1,387.13 ／ -0.44

13. 卸売業 ／ 2,322.49 ／ -0.50

14. 証券業 ／ 346.75 ／ -0.55

15. 食料品 ／ 1,819.71 ／ -0.57

16. 繊維業 ／ 607. ／ -0.61

17. ガラス・土石製品 ／ 1,078.17 ／ -0.64

18. 鉄鋼 ／ 490.45 ／ -0.69

19. 化学工業 ／ 2,048.42 ／ -0.70

20. その他製品 ／ 3,582.17 ／ -0.94

21. 機械 ／ 2,132.41 ／ -1.00

22. ゴム製品 ／ 3,413.81 ／ -1.02

23. 陸運業 ／ 1,917.03 ／ -1.04

24. 電力・ガス業 ／ 349.31 ／ -1.04

25. サービス業 ／ 2,474.71 ／ -1.06

26. 電気機器 ／ 3,297.55 ／ -1.17

27. 医薬品 ／ 3,504.41 ／ -1.34

28. 不動産業 ／ 1,484.44 ／ -1.41

29. 石油・石炭製品 ／ 1,062.96 ／ -1.43

30. 輸送用機器 ／ 3,170.45 ／ -1.53

31. 精密機器 ／ 9,583.46 ／ -1.61

32. 海運業 ／ 1,106.75 ／ -2.02

33. 鉱業 ／ 416.27 ／ -2.88《FA》