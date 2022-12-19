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トリドリ　初値2733円、公開価格を82.2％上回る、インフルエンサーマーケティングサービス／新興市場スナップショット

2022年12月19日 14:28

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記事提供元：フィスコ

*14:28JST ＜9337＞ トリドリ 2362 -
公開価格（1500円）を82.2％上回る2733円で初値を付けた。会社設立は16年6月1日。主な事業はインフルエンサーと企業をマッチングするマーケティングプラットフォームサービス「toridori base」などインフルエンサーマーケティングサービスの開発・提供。22年12月期の営業損益予想は3.80億円の赤字（前期実績4.00億円の赤字）。売上高予想は前期比87.7％増の19.86億円だが、販管費が膨らみ赤字が続く見通し。《ST》

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