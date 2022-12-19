12/19の強弱材料

*08:27JST 12/19

[強弱材料]

強気材料

・VIX指数は低下（22.62、-0.21）

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

・コロナ後の人流再開

弱気材料

・日経平均は下落（27527.12、-524.58）

・NYダウは下落（32920.46、-281.76）

・ナスダック総合指数は下落（10705.41、-105.11）

・1ドル＝136.10-20円

・シカゴ日経先物は下落（27280、大阪比-190）

・SOX指数は下落（2636.10、-25.31）

・米原油先物は下落（74.46、-1.69）

・米長期金利は上昇

・世界的なインフレ

・米国の金融引き締め継続

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・資金循環統計速報（7-9月）

・国債買いオペ

・首都圏新築分譲マンション（11月）

・日銀金融政策決定会合（1日目）

・トリドリ新規上場

・ブラジルFIPE消費者物価指数（週次）（12月15日まで1カ月間）

・独IFO企業景況感指数（12月）

・ブラジル週次景気動向調査

・米NAHB住宅市場指数（12月）

・ブラジル貿易収支（先週）

・米下院特別委員会で連邦議会議事堂襲撃事件の最終報告書承認採決

・欧州連合（EU）エネルギー相会合

・マレーシア・議会でアンワル首相の信任投票《ST》