*15:04JST 出来高変化率ランキング（14時台）～DIAM225、ビザスクがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する

ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [12月16日 14:43 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜5129＞ FIXER 2703800 60160 4394.35% 13.68%

＜6047＞ Gunosy 4387600 170200 2477.91% 10.45%

＜6625＞ ジャルコHD 2978400 152580 1852.03% 6.73%

＜1488＞ 大和Jリート 238050 22094 977.44% 1.07%

＜4776＞ CYBOZU 4355700 525140 729.44% 15.94%

＜4666＞ パーク24 5240100 743080 605.19% 10.4%

＜4934＞ Pアンチエイジ 787200 112800 597.87% -14.87%

＜8260＞ 井筒屋 548900 97300 464.13% 4.46%

＜2678＞ アスクル 1958800 365660 435.69% 6.2%

＜4565＞ SOSEI 4718100 907940 419.65% 7.9%

＜2631＞ MXSナス100ヘッジ無 67292 12982 418.35% -2.19%

＜3191＞ ジョイフル本田 326200 68220 378.16% -0.32%

＜7725＞ インターアク 332400 71440 365.29% 2.71%

＜1580＞ 日経-1倍 82280 18658 340.99% 1.92%

＜2846＞ 野村ダウ平均ヘッジ有 107300 24872 331.41% -2.46%

＜4175＞ coly 139200 32360 330.16% -6.27%

＜8202＞ ラオックスHD 1020600 238840 327.32% -3.77%

＜2569＞ 上場NSQA 391970 97592 301.64% -3.57%

＜4174＞ アピリッツ 214900 54100 297.23% -11.89%

＜2632＞ MXSナス100ヘッジ有 87378 22283.4 292.12% -3.54%

<1346> MXS225 29614 7977.8 271.21% -1.94%

<1711> SDSHD 192500 52060 269.77% -0.24%

<4055> ティアンドエス 201200 54740 267.56% 2.06%

<3491> GA TECH 2465300 67732000.00% 2.6398%

<9556> INTLOOP 677700 189440 257.74% 3.83%

<5218> オハラ 435800 122100 256.92% -9.19%

<9267> Genky 54000 15860 240.48% -1.29%

<1369*> DIAM225 20309 6057.6 235.26% -1.89%

<4025> 多木化学 46900 14060 233.57% -2.84%

<4490*> ビザスク 80300 24260 231.00% -6.31%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》