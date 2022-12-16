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出来高変化率ランキング（14時台）～DIAM225、ビザスクがランクイン

2022年12月16日 15:04

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記事提供元：フィスコ

*15:04JST 出来高変化率ランキング（14時台）～DIAM225、ビザスクがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [12月16日　14:43　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜5129＞ FIXER　　　　 　2703800 　60160　 4394.35% 13.68%
＜6047＞ Gunosy　　　 　4387600 　170200　 2477.91% 10.45%
＜6625＞ ジャルコHD　　　 　2978400 　152580　 1852.03% 6.73%
＜1488＞ 大和Jリート　　　 　238050 　22094　 977.44% 1.07%
＜4776＞ CYBOZU　　　 　4355700 　525140　 729.44% 15.94%
＜4666＞ パーク24　　　　 　5240100 　743080　 605.19% 10.4%
＜4934＞ Pアンチエイジ　　 　787200 　112800　 597.87% -14.87%
＜8260＞ 井筒屋　　　　　　 　548900 　97300　 464.13% 4.46%
＜2678＞ アスクル　　　　　 　1958800 　365660　 435.69% 6.2%
＜4565＞ SOSEI　　　　 　4718100 　907940　 419.65% 7.9%
＜2631＞ MXSナス100ヘッジ無 　67292 　12982　 418.35% -2.19%
＜3191＞ ジョイフル本田　　 　326200 　68220　 378.16% -0.32%
＜7725＞ インターアク　　　 　332400 　71440　 365.29% 2.71%
＜1580＞ 日経-1倍　　　　 　82280 　18658　 340.99% 1.92%
＜2846＞ 野村ダウ平均ヘッジ有 　107300 　24872　 331.41% -2.46%
＜4175＞ coly　　　　　 　139200 　32360　 330.16% -6.27%
＜8202＞ ラオックスHD　　 　1020600 　238840　 327.32% -3.77%
＜2569＞ 上場NSQA　　　 　391970 　97592　 301.64% -3.57%
＜4174＞ アピリッツ　　　　 　214900 　54100　 297.23% -11.89%
＜2632＞ MXSナス100ヘッジ有 　87378 　22283.4　 292.12% -3.54%
<1346> MXS225　　　 　29614 　7977.8　 271.21% -1.94%
<1711> SDSHD　　　　 　192500 　52060　 269.77% -0.24%
<4055> ティアンドエス　　 　201200 　54740　 267.56% 2.06%
<3491> GA　　　　　　　 　TECH 　2465300　 67732000.00% 2.6398%
<9556> INTLOOP　　 　677700 　189440　 257.74% 3.83%
<5218> オハラ　　　　　　 　435800 　122100　 256.92% -9.19%
<9267> Genky　　　　 　54000 　15860　 240.48% -1.29%
<1369*> DIAM225　　 　20309 　6057.6　 235.26% -1.89%
<4025> 多木化学　　　　　 　46900 　14060　 233.57% -2.84%
<4490*> ビザスク　　　　　 　80300 　24260　 231.00% -6.31%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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