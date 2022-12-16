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CYBOZU 大幅反発、業績上方修正や来期大幅増益見通しを発表
記事提供元：フィスコ
*10:27JST CYBOZU---大幅反発、業績上方修正や来期大幅増益見通しを発表
CYBOZU＜4776＞は大幅反発。前日に22年12月期業績予想の上方修正、並びに、23年12月期の業績予想を発表している。22年12月期営業利益は従来予想の2.5億円から6.3億円に、純損益も1.7億円の赤字から2億円の黒字に引き上げ。また、23年12月期営業利益は23.8億円と大幅増益を計画、クラウド事業の堅調な売上増加、広告宣伝費の低減などが背景となるようだ。年間配当金も今期計画比1円増の14円を計画している。《ST》
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