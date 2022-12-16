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ウェルプレイドＲ 一時ストップ高、23年10月期の営業利益予想18.9％増、前期は会社計画上回る／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:47JST ＜9565＞ ウェルプレイドＲ - -
一時ストップ高。23年10月期の営業利益予想を前期比18.9％増の2.51億円と発表している。クライアントワークサービスでeスポーツイベントの設計のほか、演出技術や安定運営で品質向上を促進する。また、ビジネスデザインサービスでeスポーツと他領域を掛け合わせたサービスの創出などを目指す。22年10月期の営業利益は64.5％増の2.11億円で着地した。クライアントワークサービスが好調だったことから、会社計画（1.57億円）を上回った。《ST》
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