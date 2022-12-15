*15:53JST 東証業種別ランキング：鉱業が上昇率トップ

鉱業が上昇率トップ。そのほか海運業、倉庫・運輸関連業、石油・石炭製品、陸運業なども上昇。一方、サービス業が下落率トップ。そのほか電気機器、精密機器、金属製品、化学工業なども下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 鉱業 ／ 434.06 ／ 1.91

2. 海運業 ／ 1,122.35 ／ 1.11

3. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,124.53 ／ 0.96

4. 石油・石炭製品 ／ 1,091.48 ／ 0.82

5. 陸運業 ／ 1,944.27 ／ 0.78

6. 銀行業 ／ 172.21 ／ 0.74

7. 卸売業 ／ 2,373.17 ／ 0.71

8. パルプ・紙 ／ 445.93 ／ 0.67

9. 電力・ガス業 ／ 356.23 ／ 0.66

10. 建設業 ／ 1,165.57 ／ 0.23

11. 非鉄金属 ／ 1,095.65 ／ 0.21

12. ガラス・土石製品 ／ 1,100.8 ／ 0.19

13. 鉄鋼 ／ 501.17 ／ 0.10

14. 不動産業 ／ 1,505.52 ／ 0.09

15. 輸送用機器 ／ 3,268.46 ／ 0.06

16. その他金融業 ／ 703.22 ／ -0.02

17. 証券業 ／ 353.08 ／ -0.03

18. 小売業 ／ 1,404.93 ／ -0.03

19. 情報・通信業 ／ 4,851.31 ／ -0.07

20. 繊維業 ／ 616.99 ／ -0.08

21. 機械 ／ 2,193.6 ／ -0.21

22. その他製品 ／ 3,658.02 ／ -0.33

23. 水産・農林業 ／ 486.12 ／ -0.35

24. ゴム製品 ／ 3,475.55 ／ -0.38

25. 空運業 ／ 228.92 ／ -0.43

26. 医薬品 ／ 3,566.37 ／ -0.45

27. 保険業 ／ 1,361.64 ／ -0.49

28. 食料品 ／ 1,832.77 ／ -0.57

29. 化学工業 ／ 2,091.55 ／ -0.57

30. 金属製品 ／ 1,154. ／ -0.64

31. 精密機器 ／ 9,891.5 ／ -0.67

32. 電気機器 ／ 3,397.28 ／ -0.77

33. サービス業 ／ 2,530.79 ／ -0.84《FA》