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今日の注目スケジュール：中小売売上高、欧ECBが政策金利発表、米小売売上高など
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中小売売上高、欧ECBが政策金利発表、米小売売上高など
＜国内＞
08:50 貿易収支(11月) -1兆3800億円 -2兆1623億円
08:50 輸出(11月) 19.7％ 25.3％
08:50 輸入(11月) 27.0％ 53.5％
08:50 対外・対内証券投資(先週)
10:00 デンソーダイアログデー2022(有馬社長らが登壇)
13:30 第3次産業活動指数(10月) 0.7％ -0.4％
エニ—マインドグループが東証グロースに新規上場(公開価格:1000円)
スマートドライブが東証グロースに新規上場(公開価格:1320円)
＜海外＞
06:45 NZ・GDP速報(7-9月) 5.4％ 0.4％
09:30 豪・失業率(11月) 3.4％ 3.4％
10:20 中・中期貸出ファシリティ金利 2.75％ 2.75％
10:30 中・新築住宅価格(11月) -0.37％
11:00 中・鉱工業生産指数(11月) 3.6％ 5.0％
11:00 中・小売売上高(11月) -4.0％ -0.5％
11:00 中・不動産投資(11月) -9.2％ -8.8％
11:00 中・固定資産投資(都市部)(11月) 5.6％ 5.8％
11:00 中・調査失業率(11月) 5.6％ 5.5％
16:00 欧ユーロ圏新車販売台数(11月) 12.2％
17:30 スイス・中央銀行が政策金利発表 1.00％ 0.50％
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-10)(12月) -0.59％
21:00 英・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表 3.50％ 3.00％
22:15 欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見 2.50％
2.00％
22:30 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(12月) -0.5 4.5
22:30 米・小売売上高(11月) 0％ 1.3％
22:30 米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(12月) -9.7 -19.4
22:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 23万件
23:15 米・鉱工業生産指数(11月) 0.2％ -0.1％
23:15 米・設備稼働率(11月) 79.9％ 79.9％
24:00 米・企業在庫(10月) 0.4％ 0.4％
28:00 メキシコ・中央銀行が政策金利発表 10.50％ 10.00％
30:00 米・対米証券投資(10月) 1180億ドル
印・国際収支(7-9月、30日までに) -355億ドル -239億ドル
台湾・中央銀行が政策金利発表 1.75％ 1.63％
欧・EU首脳会議
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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