ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：中小売売上高、欧ECBが政策金利発表、米小売売上高など

2022年12月15日 06:30

印刷

記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中小売売上高、欧ECBが政策金利発表、米小売売上高など
＜国内＞
08:50　貿易収支(11月)　-1兆3800億円　-2兆1623億円
08:50　輸出(11月)　19.7％　25.3％
08:50　輸入(11月)　27.0％　53.5％
08:50　対外・対内証券投資(先週)
10:00　デンソーダイアログデー2022(有馬社長らが登壇)
13:30　第3次産業活動指数(10月)　0.7％　-0.4％


エニ—マインドグループが東証グロースに新規上場(公開価格:1000円)

スマートドライブが東証グロースに新規上場(公開価格:1320円)


＜海外＞
06:45　NZ・GDP速報(7-9月)　5.4％　0.4％
09:30　豪・失業率(11月)　3.4％　3.4％
10:20　中・中期貸出ファシリティ金利　2.75％　2.75％
10:30　中・新築住宅価格(11月)　　-0.37％
11:00　中・鉱工業生産指数(11月)　3.6％　5.0％
11:00　中・小売売上高(11月)　-4.0％　-0.5％
11:00　中・不動産投資(11月)　-9.2％　-8.8％
11:00　中・固定資産投資(都市部)(11月)　5.6％　5.8％
11:00　中・調査失業率(11月)　5.6％　5.5％
16:00　欧ユーロ圏新車販売台数(11月)　　12.2％
17:30　スイス・中央銀行が政策金利発表　1.00％　0.50％
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-10)(12月)　　-0.59％
21:00　英・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表　3.50％　3.00％
22:15　欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見　2.50％
2.00％
22:30　米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(12月)　-0.5　4.5
22:30　米・小売売上高(11月)　0％　1.3％
22:30　米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(12月)　-9.7　-19.4
22:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　23万件
23:15　米・鉱工業生産指数(11月)　0.2％　-0.1％
23:15　米・設備稼働率(11月)　79.9％　79.9％
24:00　米・企業在庫(10月)　0.4％　0.4％
28:00　メキシコ・中央銀行が政策金利発表　10.50％　10.00％
30:00　米・対米証券投資(10月)　　1180億ドル


印・国際収支(7-9月、30日までに)　-355億ドル　-239億ドル

台湾・中央銀行が政策金利発表　1.75％　1.63％

欧・EU首脳会議


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

関連記事

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る