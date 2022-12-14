*16:05JST 大阪金概況：小幅に下落、FOMCの結果発表控え終日見送りムード

大阪取引所金標準先物 23年10月限・日中取引終値：7869円（前日日中取引終値↓8円）

・推移レンジ：高値7884円-安値7864円

14日の大阪取引所金標準先物（期先：23年10月限）は小幅に下落した。外為市場で一時1ドル＝135円20銭台と昨日15時頃に比べ2円30銭ほど円高・ドル安に振れるなど金先物の価格変動要因となる動きがあったものの、市場では、日本時間明日未明に米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表とパウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長の記者会見を控え、これらのイベントを見極めたいとするムードが強く、今日の金先物は明確な方向感がなく、終日、昨日の水準近辺で推移した。《SK》