タスキ　大幅反発、不動産特定共同事業第4号事業許可を取得、アセットマネジメント事業拡大／新興市場スナップショット

*10:08JST ＜2987＞ タスキ 1175 +29

大幅反発。不動産特定共同事業法に基づく第4号事業の追加変更手続きが完了し、変更認可書を受領したと発表している。既に取得している第3号事業と併せ、自社のみでオフバランスの不動産ファンド組成が可能となった。今後、IoTレジデンスを組み入れたファンドを組成するなど不動産と金融を融合した新たな商品・サービスを提供し、アセットマネジメント事業の領域を拡大して受託資産残高の積み上げによる収益向上を目指す。《TY》