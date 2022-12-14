12/14の強弱材料

*08:42JST 12/14

[株式市場強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（27954.85、+112.52）

・NYダウは上昇（34108.64、+103.60）

・ナスダック総合指数は上昇（11256.81、+113.08）

・シカゴ日経先物は上昇（27970、大阪比+80）

・SOX指数は上昇（2821.53、+42.32）

・VIX指数は低下（22.55、-2.45）

・米原油先物は上昇（75.39、+2.22）

・米長期金利は低下

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

・コロナ後の人流再開

弱気材料

・1ドル＝135.50-60円

・世界的なインフレ

・米国の金融引き締め継続

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・日銀全国企業短期経済観測調査（短観）（12月）

・コア機械受注（10月）

・半導体産業の展示会「セミコンジャパン」が開幕（16日まで）

・国債買いオペ（残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存25年超）（日本銀行）

・鉱工業生産（10月）

・設備稼働率（10月）

・スカイマークが新規上場

・大栄環境が新規上場

・NZ経常収支（7-9月）

・インド卸売物価指数（11月）

・英消費者物価コア指数（11月）

・英生産者物価産出指数（11月）

・南ア消費者物価指数（11月）

・ユーロ圏鉱工業生産指数（10月）

・ブラジル経済活動（10月）

・米輸入物価指数（11月）

・露GDP（7-9月）

・米連邦公開市場委員会（FOMC）が政策金利発表

・インド貿易収支（11月、15日までに）

・米FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長が記者会見

・EU・東南アジア諸国連合（ASEAN）首脳会議《NH》