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12/14の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:42JST 12/14
[株式市場強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（27954.85、+112.52）
・NYダウは上昇（34108.64、+103.60）
・ナスダック総合指数は上昇（11256.81、+113.08）
・シカゴ日経先物は上昇（27970、大阪比+80）
・SOX指数は上昇（2821.53、+42.32）
・VIX指数は低下（22.55、-2.45）
・米原油先物は上昇（75.39、+2.22）
・米長期金利は低下
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
・コロナ後の人流再開
弱気材料
・1ドル＝135.50-60円
・世界的なインフレ
・米国の金融引き締め継続
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・日銀全国企業短期経済観測調査（短観）（12月）
・コア機械受注（10月）
・半導体産業の展示会「セミコンジャパン」が開幕（16日まで）
・国債買いオペ（残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存25年超）（日本銀行）
・鉱工業生産（10月）
・設備稼働率（10月）
・スカイマークが新規上場
・大栄環境が新規上場
・NZ経常収支（7-9月）
・インド卸売物価指数（11月）
・英消費者物価コア指数（11月）
・英生産者物価産出指数（11月）
・南ア消費者物価指数（11月）
・ユーロ圏鉱工業生産指数（10月）
・ブラジル経済活動（10月）
・米輸入物価指数（11月）
・露GDP（7-9月）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）が政策金利発表
・インド貿易収支（11月、15日までに）
・米FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長が記者会見
・EU・東南アジア諸国連合（ASEAN）首脳会議《NH》
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