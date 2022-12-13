*16:15JST 大阪金概況：上昇、円安・ドル高で割安感意識するも上値追いには慎重

大阪取引所金標準先物 23年10月限・日中取引終値：7877円（前日日中取引終値↑22円）

・推移レンジ：高値7886円-安値7860円

13日の大阪取引所金標準先物（期先：23年10月限）は上昇した。外為市場で1ドル＝137円90銭台と昨日15時頃に比べ1円ほど円安・ドル高に振れたことから、円建てで取引される金先物の割安感が意識された。一方、今晩に11月の米消費者物価指数（CPI）の発表、日本時間15日未明に米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表を控え、これらを見極めたいとして上値追いには慎重で、今日の金先物は午前の時間帯に高値を付けた後は上値の重い展開となった。《SK》